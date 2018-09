Romanul crescut de Real Madrid care viseaza sa joace cu nationala la un Mondial! "Cristiano mi-a dat multe sfaturi"

Nicusor Craiu a evoluat pentru juniorii lui Real Madrid, iar acum imbraca tricoul lui Villarreal. Are obiective marete si cu nationala.

Autor: Casian Soneriu

casian.soneriu@protv.ro

Nicusor Craiu este fotbalistul care a evoluat timp de 6 ani la Real Madrid, iar acum a ajuns la Villareal. A suferit doua operatii la genunchi, dar este in revenire de forma. Jucatorul nascut la Galati spune ca viseaza sa evolueze la un mondial cu nationala mare si echipa lui favorita din Romania este FCSB.



O sa te vedem debutand in acest sezon de La Liga?

Este foarte dificil. Vin dupa doua accidentari dificile, iar anul acesta o sa fie mai mult de adaptare si sa-mi revin la nivelul la care eram inainte.

Ce alegi intre nationala Romaniei si nationala Spaniei?

Am ales de mult nationala Romaniei. Am avut momente foarte bune cu nationala U-15, 16, 17 si U19, dar si antrenamente cu U-19. Vreau sa debutez cat mai rapid la echipa mare. O sa debutez atunci cand antrenorii o sa vada ca sunt pregatit, dar pana atunci trebuie sa muncesc mult mai mult.

Care sunt principalele tale obiective in cariera?

Imi doresc foarte mult sa devn fotbalist profesionist in La Liga si sa joc la un turneu final cu Romania. Visul meu este sa joc chiar la un Mondial.

Urmaresti campionatul din Romania? Daca da, care este echipa ta favorita?

Da, sigur ca urmaresc Liga 1 cand am timp. Ma intereseaza rezultatele din Romania si cunosc echipele bune din campionat. Echipa mea de suflet este Steaua Bucuresti. Am preluat aceasta pasiune pentru Steaua de la tatal meu.

Spune-mi despre experienta de la Real Madrid. Despre Cristiano si celelalte vedete care erau atunci pe Bernabeu.

La Real Madrid am petrecut 6 ani foarte frumosi. Au fost foarte multe momente fericite si am obtinut o multime de trofee cu echpa, dar si individual. Am avut parte de antrenori foarte buni care erau mereu pregatiti foarte bine. Le multumesc celor de la Real Madrid pentru tot, dar in acest moment sunt foarte fericit la Villareal.

Legat de Cristiano, acesta este cel mai bun fotbalist din lume in opinia mea. L-am cunoscut personal si pot spune ca este un adevarat profesionist. Am primit sfaturi de la Cristiano. Eram in sala medicala si mi-a spus sa muncesc mult pentru visele mele, dar sa-mi fac timp ca sa ma si distrez.

Cum mai e cu accidentarile?

Am avut ghinionul sa ma accidentez de doua ori la genunchi, dar am revenit datorita unor medici care m-au operat excelent. Medicul clubului Villareal mi-a acordat foarte multa incredere si toate posibilitatile pentru a revenii. Acum ma aflu intr-un moment foarte bun, am inceput antrenamentele cu echipa si vreau sa-mi depasesc asteptarile.

Daca ai avea oferta de la FCSB, ai venii sa joci in Romania?

Respect clubul FCSB, ar fi o onoare daca s-ar interesa de mine, dar in acest moment clubul care ma sustine, ma ajuta si imi da multa incredere este Villareal. Stiu ca domnul Becali investeste foarte mult in fotbalul din Romania, are mult umor si ajuta multa lume.

Crezi ca mai poate Real Madrid sa castige si in acest sezon trofeul Champions League?

Obiectivele clubului Real Madrid au fost tot timpul la cel mai inalt nivel. Orice trofeu este foarte important si sunt sigur ca Realul isi doreste sa castige din nou Champions League, dar vom vedea ce se va intampla.

Ce jucatori romani de perspectiva mai cunosti in Spania?

Sunt destul de multi jucatori tineri chiar si la clublul meu. Vin din spate si sunt sigur ca o sa faca o impresie foarte buna in fotbalul din Spania.

Inainte sa ajunga la Real Madrid, Nicusor Craiu a evoluat pentru Rayo, iar in doua sezoane a fost golgheter absolut. A inscris 79 de goluri in primul sezon si 22 in al doilea, la o categorie mai mare de varsta.

Acesta povesteste ca a mai facut si karate si are chiar centura maro. A abandonat acest sport la 10 ani pentru fotbal.