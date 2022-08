George Simion, deputatul-ultras și liderul AUR, își organizează sâmbătă nunta cu Ilinca Munteanu, la Măciuca (județul Vâlcea) ca o mare manifestare populară, la care sunt așteptați 10.000 de oameni.

UPDATE ORA 11:30 Prezența lui Nicu Covaci și a legendarei trupe Phoenix la nunta lui George Simion este criticată inclusiv de unul dintre cei mai vechi componenți ai formației, Josef Kappl.

”De unde s-a pornit și unde s-a ajuns!!!

De aceea vă rog să nu asociați niciodată ceea ce am realizat în anii ‘70, sub numele Phoenix din convingere, cu ceea ce face de mulți ani încoace “leaderul” acestui grup, sub același nume! Mi-e rușine de rușinea lui! Dar nu mi-e rușine, ci sunt mândru de cele realizate atunci! Pentru mine numele Phoenix rămâne în continuare un simbol al rezistenței și al năzuinței spre libertate! Phoenix nu mai există de mulți ani ca trupă, după ce cei cu adevărata “șiră a spinării” au părăsit grupul. Adio reunire! Cu mine NU!”, a scris Ioji Kappl pe Facebook.

Știrea inițială

Similitudini cu nunta ”Căpitanului” legionar Corneliu Zelea-Codreanu

Evenimentul este unul controversat, mai mulți analiști politici și istorici remarcând similitudinile cu nunta lui Corneliu Zelea-Codreanu (1899-1938), ”Căpitanul” legionarilor din perioada interbelică.

George Simion, care cu AUR a reușit un rezultat surprinzător la alegerile din 2020, s-a remarcat cu ani în urmă drept unul dintre cei mai vocali membri ai grupărilor de ultrași ”Honor et Patria” și ”Uniți sub Tricolor”, care susțin echipa națională a României.

Cadoul de nuntă al lui Gigi Becali, patronul FCSB, pentru Simion este reprezentat de 2.000 de kilograme de brânză, dar latifundiarul din Pipera a fost la un pas să-și retragă darul când a auzit că politicianul a susținut în trecut că „Steaua a murit în momentul în care a luat-o Becali”.

Cu sau fără brânză de la Gigi? De ce s-a supărat Becali pe Simion

”Așa a zis, că nu mai e Steaua? Când a zis asta? Trimite-mi, tată, că nu vreau pe vorbe și răutăți și la revedere brânza. Îl anunț din timp, de fapt nici nu-l anunț dacă a zis așa. Nu mai mănâncă brânză la nuntă. Depinde când a declarat. Dacă a făcut declarația când nu mă cunoștea asta era, nu era niciun fel de problemă.

În 2020, el nu mă cunoștea pe mine. A rămas că brânza. Dacă o făcea acum era clar că era lipsă de caracter. M-ar fi deranjat să spună asta, pentru că e prietenul meu și când un prieten spune asta....

Vreau să văd dacă eu îl cunoșteam atunci. Aici nu mai e vorba că a zis, că nu a zis, dă-o încolo de brânză. Aici e chestiune de prietenia mea cu el. Dacă a făcut așa ceva, înseamnă că e fals. Înseamnă că nu mai am încredere în el. De aia am zis că-i fac cadou brânza la nunta, că îmi e drag ca om, ca politician.

Cu alte cuvinte, nu are nimic cu FCSB sau Steaua. El are ceva împotriva mea ca om. O să am o discuție cu el, să văd ce explicație dă. Dacă are o scuză, continui prietenia cu el, dacă nu, termin prietenia cu el. Nu mă mai interesează. Brânza, dă-o încolo, e cadou.

Mi-a zis că a fost cu Peluza Sud, că era mai tânar. Dacă nu are o scuză, nu am nicio treabă. Mai ales că nu e o prietenie curată”, a spus recent Gigi Becali la PRO ARENA, în emisiunea „Ora exactă în sport”.