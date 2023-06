Cântăreața columbiană a părăsit Barcelona odată încheiată relația cu Gerard Pique, ajungând la un acord cu fostul fotbalist pentru a-și lua băieții împreună cu ea în Statele Unite ale Americii. De atunci, a participat la diferite emisiuni și a fost văzută și la Grand Prix-ul din Formula 1 de la Miami.

Despre Shakira s-a scris că ar fi primit avansuri de la Tom Cruise, cu care a fost surprinsă vorbind la Miami, dar și că ar avea o legătură cu Lewis Hamilton. Cei doi au fost surprinși la o ieșire în oraș cu mai mulți prieteni după cursă.

În acest weekend s-a desfășurat Marele Premiu din Formula 1 de la Barcelona, unde campionul mondial en-titre, Max Verstappen, a ieșit câștigător. Celebritățile nu au lipsit, printre cele mai cunoscute nume numărându-se cele ale lui Neymar, Kylian Mbappe sau Michael Douglas și Cathrine Zeta Jones.

O adevărată apariție a fost și Shakira, care a apărut în prim-plan, de la boxe, zâmbind și purtând o ținută sexy. Artista a optat pentru o fustă mini albă și o cămașă înflorată, descheiată, prin care i se vedea sutienul.

„E plăcut să fiu înapoi în Barcelona”, a scris Shakira pe Instagram.

Shakira looks beautiful at the Spanish F1 Grand Prix. pic.twitter.com/b2ZYradXcw