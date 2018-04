Momentul in care un caine da nas in nas cu un leu, in cusca acestuia! Ce se intampla apoi

Imaginile au devenit virale. Ce face leul.

Imaginile in care un leu si un caine dau nas in nas in cusca felinei au devenit virale. Cainele, un obisnuit al stabilimentului ce apartine de fundatia "Black Jaguar White Tiger", a intrat in cusca unui leu albicios.

Cei doi se studiaza putin dupa care au o interactiune haioasa. Leul are niste gesturi prin care pare ca ii "saruta" labuta cainelui. Fanii comenteaza ca cei doi ar fi niste "actori" si au fost dresati pentru aceasta scena, insa cei care administreaza fundatia spun ca animalele lor nu sunt dresate si sunt pastrate in conditii cat mai "naturale".

Totusi, legatura de prietenie dintre labrador si leu poate fi pusa pe seama faptului ca au crescut impreuna, leul fiind unul foarte tanar, la fel ca si cainele.