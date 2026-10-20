MM Stoica, uluit de mesajele primite după ce a fost implicat într-un accident rutier: „Dobitocule! Mai bine mureai”

Evenimentul rutier a avut loc joi, 15 octombrie, pe Bulevardul Octavian Goga din Capitală, în apropierea Pasajului Mărășești. Oficialul campioanei a scăpat nevătămat din coliziune, însă a constatat ulterior că numeroși utilizatori de pe rețelele sociale i-au adresat injurii, dorindu-i moartea.
Conducătorul roș-albaștrilor a susținut la Fanatik că nu își poate explica nivelul de agresivitate din comentariile pe care le-a citit după incident.
„Am făcut prostia să citesc comentarii ale unora care, efectiv, își pierd timp din viață, să scrie «Dobitocule, mai bine mureai!» / «Animalule!» / «Nu e intersecția ciudată, tu ești ciudat!» și chestii dintr-astea.
M-am uitat și zic: «Bă, dar cum poți să-ți pierzi timpul să scrii așa ceva?». Bă, gândește! Ok, nu-l suport pe ăla. Dar, bă, să scrii, adică tu pur și simplu să intri acolo și să scrii. Cu multe greșeli unii, de gramatică, dar mă rog, nu asta e important”, a spus Mihai Stoica.
Cum s-a produs coliziunea și dialogul cu celălalt șofer
Accidentul s-a produs după ce un alt conducător auto, aflat la volanul unui autoturism marca Audi, nu s-a asigurat corespunzător la pătrunderea pe bulevard și a lovit mașina condusă de oficialul FCSB.
„Veneam dinspre Timpuri Noi pe Goga, chiar în fața Teatrului de Operetă. Pe patru benzi. Există o bretea în dreapta mea cum veneam eu. E bandă discontinuă pe Goga și aia taie Goga. Băiatul ăla, săracu’, s-a uitat în dreapta, s-a asigurat că nu vine nimeni din dreapta. Nu s-a mai uitat în stânga și efectiv m-am trezit cu el în roata mea din dreapta față. Mașina mea cred că e și reparată la momentul ăsta, dar am avut noroc că am mașină bună. A lui, în schimb, un Audi, e făcută praf”, a explicat președintele Consiliului de Administrație al FCSB.
După impact, Mihai Stoica a purtat o discuție cu tânărul responsabil de producerea tamponării, aflând de la acesta că este mecanic auto și angajat al Armatei Române.
„Puștiul ăla, săracu’, era terminat: «Îmi pare rău, îmi pare rău!». «Și mie îmi pare rău», zic. «Ok, nu-i problemă». Și zic: «Ai asigurare?». «Nu!». «Atunci o să-ți pară și mai rău, că trebuie să ți-o repari». «Nu, că sunt mecanic auto și lucrez la Armată». Zic: «A, nu-mi spune că lucrezi la Armată!». Și-i zic: «Pe Talpan îl știi?». «Nu. E vreo glumă?». Zic: «Nu, nu!». Era mic, săracu’. A venit să facă amiabila cu bunica. Mi-era milă de el, dar ce să fac”, a mai povestit Mihai Stoica.