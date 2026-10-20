MM Stoica, uluit de mesajele primite după ce a fost implicat într-un accident rutier: „Dobitocule! Mai bine mureai”

Evenimentul rutier a avut loc joi, 15 octombrie, pe Bulevardul Octavian Goga din Capitală, în apropierea Pasajului Mărășești. Oficialul campioanei a scăpat nevătămat din coliziune, însă a constatat ulterior că numeroși utilizatori de pe rețelele sociale i-au adresat injurii, dorindu-i moartea.

Conducătorul roș-albaștrilor a susținut la Fanatik că nu își poate explica nivelul de agresivitate din comentariile pe care le-a citit după incident.

„Am făcut prostia să citesc comentarii ale unora care, efectiv, își pierd timp din viață, să scrie «Dobitocule, mai bine mureai!» / «Animalule!» / «Nu e intersecția ciudată, tu ești ciudat!» și chestii dintr-astea.

M-am uitat și zic: «Bă, dar cum poți să-ți pierzi timpul să scrii așa ceva?». Bă, gândește! Ok, nu-l suport pe ăla. Dar, bă, să scrii, adică tu pur și simplu să intri acolo și să scrii. Cu multe greșeli unii, de gramatică, dar mă rog, nu asta e important”, a spus Mihai Stoica.