Mircea Sandu știe ce va alege Mircea Lucescu: ”Se va ocupa de ei”

Cel mai galonat antrenor român a lăsat de înțeles că s-ar putea întoarce în fotbal și nu duce lipsă de oferte. Pe lista echipelor care și-au exprimat public interesul pentru ”Il Luce” sunt Dinamo, Rapid și UTA Arad.

De asemenea, s-a zvonit și că Mircea Lucescu ar fi pe lista turcilor de la Beșiktaș, echipă pe care acesta a mai antrenat-o în urmă cu 20 de ani și alături de care a câștigat titlul în Turcia.

Mircea Sandu știe ce va alege ”Il Luce”: ”Se va ocupa de strănepoți”

Mircea Sandu (71 de ani), fostul președinte al Federației Române de Fotbal, crede că Mircea Lucescu își va dedica timpul familiei sale.

”Îl apreciez, îl respect pe Mircea, aproape același circuit am urmat. Mă bucur și pentru Răzvan, ca are rezultate bune. L-am avut jucător la Sportul Studențesc, când eram vicepreședintele clubului, m-am ocupat de copii și juniori, am fost vicecampioni.

În rest, numai de bine. Nu pot să mă pun în pielea niciunei alte persoane. Mircea Lucescu antrenează de la 36 de ani, jumătate din viața lui a fost pe bancă antrenor.

El decide ce e mai bine și, după o consultare cu soția, cu nepoții, cu strănepoții, cu băiatul... eu așa aș parcurge un punct de vedere al fiecăruia din membrii familiei. Ce decide el, e bun decis. Cred că se va ocupa de strănepoți”, a spus Mircea Sandu, conform iAMsport.ro.

Cariera impresionantă a lui Mircea Lucescu

„Il Luce” a avut o carieră impresionantă de antrenor. A debutat ca jucător-antrenor la Corvinul Hunedoara în iulie 1978. A fost selecționerul României cinci ani, din noiembrie 1981, până în octombrie 1986.

Ulterior, a stat pe banca tehnică a celor de la Dinamo (1985-1990), Pisa (1990-1991), Brescia (1991-1996), Reggiana (1996), Rapid (1997-1998, 1999-2000), Inter (1999), Galatasaray (2000-2002), Beșitkaș (2002-2004), Șahtior (2004-2016), Zenit (2016-2018), Turcia (2017-2019) și Dinamo Kiev (2020-2023).

La Șahtior Donețk a strâns cele mai multe prezențe: 573. Mircea Lucescu a înregistrat la echipa din primul eșalon al Ucrainei 397 de victorii, 85 de rezultate de egalitate și 91 de înfrângeri, obținând 2.23 puncte pe meci, conform statisticilor oferite de site-ul de specialitate Transfermarkt.