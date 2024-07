Dorit în Arabia Saudită și MLS, Kevin de Bruyne și-a decis viitorul

În această vară, belgianul va intra în ultimul an de contract cu Manchester City, echipă pentru care evoluează din 2015, și s-a vorbit din ce în ce mai mult despre posibilitatea ca De Bruyne să plece de pe Etihad spre Arabia Saudită sau Major League Soccer.

Totuși, acesta își dorește să rămână în continuare la Manchester City. Kevin de Bruyne spune că nu a lăsat niciodată de înțeles că ar vrea să plece de la echipa care a dominat fotbalul din Premier League în ultimii ani.

Totuși, mijlocașul spune că nu ar refuza o propunere din zona Golfului dacă ”o sumă absurdă” i-ar asigura viitorul familiei sale.

„Da, da! Am citit o grămadă de titluri despre un transfer în Arabia Saudită, dar eu n-am vorbit cu nimeni. Dacă e o ofertă bună și îi spui lui Pep Guardiola că vrei să pleci, atunci va fi posibil. Poate fi diferit la alte cluburi, dar eu n-am spus niciodată că vreau să plec.

Am bani mai mult decât suficienți, dar dacă vine o sumă absurdă, atunci este și pentru familia mea, rudele mele, nepoții mei, strănepoții mei și prietenii mei”, a spus Kevin de Bruyne, potrivit HLN.

???? Kevin de Bruyne: “Staying at City? Yes, yes… I’ve read a lot of headlines about a transfer to Saudi Arabia, but I haven’t spoken to anyone”.

“If there’s a good offer and you tell Pep you want to leave then it is possible. This may be different at other clubs. But I have… pic.twitter.com/iyzr4B2Gn0