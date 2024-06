Cu Enes Sali rezervă și introdus pe teren în minutul 66, North Texas SC a câștigat cu 3-0 meciul din MLS Next Pro cu Minnesota United 2, în liga a treia nord-americană.

Sali a stabilit scorul final în minutul 90+1, după o cursă și o finalizare a la Lionel Messi.

North Texas SC este satelitul lui FC Dallas din MLS.

Enes Sali, cel mai tânăr debutant din istoria naționalei României, nu mai prinde însă nici măcar banca de rezerve la FC Dallas, pentru care încă nu a jucat vreun meci oficial, deși a ajuns în MLS din luna ianuarie.

Mijlocașul ofensiv de 18 ani își face însă treaba în ligile inferioare, la North Texas, acolo unde are 10 prezențe, 3 goluri și o pasă de gol.

Sali brought it on home for us in stoppage time!!

