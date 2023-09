Pilotul spaniol a plecat din pole-position, însă a încheiat cursa de la Monza doar pe locul al treilea, în spatele lui Max Verstappen și Sergio Perez, puțin în fața coechipierului său de la Ferrari, Charles Leclerc. Ziua se putea încheia extrem de rău pentru Sainz, care a trecut prin momente de coșmar.

În timp ce ieșea din hotelul din care era cazat, Carlos Sainz a fost surprins de două bărbați care s-au apropiat de el și i-au furat ceasul Richard Mille, pe care îl purta la mână, în valoare de peste jumătate de milion de euro.

Antrenmentele însă și-au spus cuvântul, iar ibericul a reacționat rapid. Carlos Sainz a început să îi urmărească pe hoți și ajutat de trecători, care i-au blocat pe cei doi, a reușit să îi prindă. Poliția a intervenit extrem de rapid, în urma denunțurilor primite, scrie marca.com.

someone add police to his list of jobs alongside team principal, mechanic, strategist, engineer, and driver pic.twitter.com/o1Q6CdgoJl