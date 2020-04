Imagini INCREDIBILE surprinse pe o autostrada! Un avion mic a aterizat de urgenta printre masini. VIDEO 

Intamplarea s-a petrecut in orasul Montreal, din provincia Quebec, Canada. Soferul a filmat avionul in timp ce se apropia de autostrada, care era circulata de masini.

Pilotul a facut o manevra de aterizare si a reusit sa puna avionul pe banda a doua, fara sa avarieze nicio masina participanta la trafic.

???? Emergency landing of a small plane ✈ this morning around 10:00 AM, on "Highway 40" just outside of #Montreal, #Quebec, #Canada. pic.twitter.com/WCkk5L5aZ0