Hackerii Anonymous, o nouă lovitură în războiul cibernetic declarat Rusiei! Au atacat site-urile guvernamentale din Belarus

Rusia a intrat în război cu Ucraina, iar în urma deciziei lui Vladimir Putin, statul pe care îl conduce din 1999 are de suferit, deși există și acolo proteste majore împotriva acțiunilor militare inițiate de președintele rus. Hackerii din gruparea Anonymous, una dintre cele mai cunoscute grupări din lume, au declarat „război cibernetic” Rusiei după ce Putin a invadat Ucraina.

Anunțul a fost făcut chiar pe contul de Twitter al grupului, printr-o postare scurtă: „Gruparea Anonymous se află oficial în război cibernetic împotriva guvernului rus!”

În urmă cu câteva zile, gruparea cibernetică a doborât site-urile principale din Rusia, care făceau propagandă știrilor pro-Putin, iar apoi au reușit să 'spargă' canalele de stat din Rusia, iar pe televizoarele rușilor au început să ruleze imagini reale cu ceea ce se întâmplă în Ucraina, după cum au anunțat chiar ei, pe contul oficial de Twitter.

Gruparea cibernetică a anunțat pe parcursul zilei de duminică un posibil atac îndreptat spre Belarus, transmițându-i un mesaj lui Alexander Lukashenko, cel care îl susține pe Vladimir Putin.

TANGO DOWN - The Ministry of Communications and Informatization of the Republic of Belarus https://t.co/ODIeaCbyiH pic.twitter.com/GWo2Ar85Js