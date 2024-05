Atunci, roș-albaștrii o învingeau ”acasă” pe Farul Constanța cu 2-1. Între timp, echipa lui Elias Charalambous a pierdut trei meciuri consecutive și a terminat pe primul loc în clasament la doar trei lungimi în fața poziției secunde ocupate de CFR Cluj.

Gigi Becali: ”Viteză am, forță nu! La două-trei zile mulg oile”

Dacă în trecut Gigi Becali, patronul FCSB-ului, sărbătorea în mare stil calificările în Europa ale roș-albaștrilor și făcea declarații savuroase, care mai de care, acum omul de afaceri e mai ponderat.

Milionarul din Pipera a vorbit sincer despre trecerea timpului și a ținut să evidențieze că singurul lucru pe care îl interesa în trecut era să se dea mare cu titlurile câștigate.

”Când am intrat în fotbal am luat direct campionatul în primul an. Am luat echipa de pe loc retrogradabil și eram la concurență cu Rocar, iar Nețoiu era puternic atunci. Am salvat echipa de la retrogradare că m-am implicat și eu și după am luat campionatul în primul an.

Am luat-o de pe ultimul loc, trebuia să retrogradeze. Atunci am luat campionatul din primul an, direct campionatul! Și l-am luat și la diferență de puncte și în fiecare an de atunci ne-am calificat în Europa, eu am cele mai multe calificări.

Atunci era trufie, mândrie. Pe mine nu mă interesa să iau titlul, pe mine mă interesa să mă dau mare că am luat titlul. Nu era câștigarea trofeului, eram mândria față de oameni, trufia și vedetismul. Nu știi cum m-am urcat pe mașină, era altceva

Acum nu mai gândesc așa, pe mine nu mă mai interesează. M-am urcat pe mașină când ne-am calificat în Europa, la titlu nu mă urcam. Nu mai merg pe mașină niciodată. A fost ce a fost, am și vârsta asta. Orice lucru în viața asta are rostul și frumusețea lui.

Cum mi-ar sta mie la 66 de ani pe care îi fac să mă urc pe mașină. De urcat mă urc, pentru că sunt puternic și mă urc tot cu aceeași iuțime. Nu mai am puterea aia, dar viteza o am. Inima are viteză și mă urc tot cu viteza aia, am viteză.

Nici la coborât nu e problemă, tot cu viteză mă cobor. Viteză am, nu mai am forță multă pentru că nu mai pot să prind oaia, îmi e frică. Mulg oile din când în când, la doi, trei zile mulg eu oile. Cea mai mare frumusețe sunt lucrurile astea”, a relatat Gigi Becali, potrivit Fanatik.

