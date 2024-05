Moldovenii au încheiat play-out-ul Superligii României pe locul 14 cu 25 de puncte și au fost nevoiți să joace în barajul pentru menținere/promovare cu CS Mioveni.

În dublă manșă, FC Botoșani a trecut de Mioveni cu 2-0 la general, după ce în tur partida s-a încheiat 1-0, iar în retur, tot 1-0

Valeriu Iftime a dezvăluit rețeta succesului de la FC Botoșani: ”Schema noastră”

Valeriu Iftime, patronul botoșănenilor, a menționat că rețeta succesului de la club a fost să se debaraseze de serviciile anumitor jucători în perioada de marcato din iarnă.

”Părerea mea este că a exagerat puțin Florescu și chiar am fost nedumerit de rețeta asta a lui. Că nu-i deloc așa. Era euforic, nu că ar fi băut, dar l-a luat gura pe dinainte, nu au nicio legătură eclerele și cu micii.

A explicat foarte frumos Bogdan. Asta cu mici și cu eclere și faptul că s-a creat acolo un colectiv extraordinar de bine și este meritul lui Bogdan. A făcut un grup bun, am renunțat la toți jucătorii ăia care erau un grup, francezi, am curățat tot în iarnă. Am curățat tot. Am făcut un colectiv.

Grupul ăla era un pic separat și se produceau tot felul de idei care creau tot felul de disensiuni. Asta a fost schema noastră. Am scăpat de toți jucătorii ăia care că costau vreo 700 de mii de euro, am adus alți jucători care m-au costă 500 de mii de euro”, a spus omul de afaceri pentru sportpesurse.ro.

Cum arată clasamentul play-out-ului Superligii României