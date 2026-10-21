Gestul făcut de Rapid pentru eroul care și-a apărat colegul în atacul de la școala din Bistrița

Gestul făcut de Rapid pentru eroul care și-a apărat colegul în atacul de la școala din Bistrița Fotbal intern
SPORT.RO
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FC Rapid a luat legătura cu familia elevului rănit în timp ce își apăra profesoara de un individ înarmat cu un cuțit, la o școală din Bistrița.

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Conducerea grupării bucureștene a reacționat după incidentul petrecut luni dimineața la Școala Gimnazială nr. 6 din Bistrița. Un copil în vârstă de 12 ani, susținător al echipei din Giulești, a fost rănit la cap în timp ce a intervenit pentru a-și proteja profesoara și un coleg vizat de un alt elev, în vârstă de 13 ani, înarmat cu un cuțit.

Oficialii clubului i-au transmis un mesaj de susținere puștiului și l-au invitat în Giulești.

„Clubul FC Rapid a luat legătura cu reprezentanții instituției de învățământ și cu părinții micului nostru rapidist din Bistrița încă din primele momente de după tragicul incident și este alături de familie în această perioadă dificilă.

Din respect pentru eroul nostru și familia sa, alegem să le respectăm intimitatea și să le oferim liniștea de care au atât de multă nevoie.

Le transmitem toată susținerea noastră, multă putere și cele mai bune gânduri!

Dragul nostru erou,

Vrem să știi că nu ești singur! Întreaga familie rapidistă este alături de tine și îți ține pumnii!

Abia așteptăm să ne întâlnim la București! Până atunci, ai grijă de tine și fă-te bine! Giuleștiul te așteaptă, iar noi abia așteptăm să te cunoaștem!”, a transmis clubul FC Rapid.

Cum s-a produs atacul de la școala din Bistrița

Incidentul a avut loc luni dimineața, când un elev de 13 ani s-a echipat în baia școlii cu un briceag, o cagulă, o cască militară și mănuși și a mers la clasa unui coleg mai mic cu un an, pe care intenționa să îl atace din motive rasiale. Agresorul a rănit-o mai întâi pe profesoara de matematică, după care a intrat în sală. Tânărul suporter rapidist a sărit să își apere colegul vizat și a fost lovit cu cuțitul în zona capului, înainte ca atacatorul să fie imobilizat de paznic și de profesorul de sport.

Potrivit prim-procurorului Adrian Briciu, agresorul a acționat premeditat și nu a arătat remușcări: „N-a fost perceput ca o persoană care are remușcări. (...) Nu s-a manifestat în sensul că ar regreta fapta, nu părea o persoană afectată, nu știu în ce măsură conștientiza”. Fiind în vârstă de 13 ani, minorul nu răspunde penal și a fost internat la o clinică de psihiatrie infantilă din Cluj-Napoca.

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