Doliu in familia lui Helmuth Duckadam! Unchiul marelui fotbalist si-a pus capat zilelor in propria locuinta

Fratele tatalui lui Duckadam a recurs la un gest extrem.

Fratele tatalui lui Duckadam a decis sa isi ia viata in cursul zilei de vineri. Acesta a fost gasit de autoritati spanzurat de holul de la intrarea in casa, la doua zile dupa ce a decedat, potrivit surselor.

Barbatul avea 83 de ani si locuia singur in domiciliul din comuna Sagu, judetul Alba. Vecinii au observat absenta varstnicului si au solicitat prezenta pompierilor voluntari, care nu l-au mai putut salva pe unchiul lui Duckadam.



"Duminica, 16.05.2021, ora 16:40 am fost solicitați pentru a interveni intr-o locuinta din localitatea Sagu. Un varstnic a recurs la metode de suicid prin autoasfixiere in urma gandurilor ce il macinau.

La fata locului am intervenit alaturi de 10 voluntari, acestia deplasandu-se la locul interventiei cu mijloace personale. Trei voluntari au ajuns la fata locului cu cateva clipe inaintea detasamentului SMURD din Vinga, dar a fost prea tarziu.

Manevrele de resuscitare conform protocolului nu au mai putut sa ii salveze viata", au precizat pompierii voluntari din Sagu.