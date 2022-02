Dezvăluiri neașteptate făcute de Roxana Ciuhulescu! A fost hărțuită de un nume important din sport: „Un mare antrenor, fost mare jucător!” 

Fosta concurentă de la Survivor, eliminată în urma problemelor medicale pe care le-a avut, Roxana Ciuhulescu a revenit în România, acolo unde a dezvăluit că este pregătită să își reia postul de consilier al ministrului Sportului. Vedeta TV a vorbit despre aventura din junglă, dar și despre perioada în care prezenta emisiunea ProMotor.

Roxana Ciuhulescu a făcut o serie de dezvăluiri incredibile, povestind cum a fost victima hărțuirii unui antrenor român, fost jucător important. Mai mult, vedeta TV a povestit că a scăpat de avansurile făcute de antrenor după ce l-a amenințat că îl va da în vileag.

Roxana Ciuhulescu: „I-am zis că dacă nu se oprește, fac totul public!”



„Am fost sunată de fotbaliști, s-a întâmplat câtă vreme am făcut ProMotor. Au fost totuși 13 ani. De-a lungul timpului, am filmat cu fotbaliști, cu antrenori, cu finanțatori. Trebuie să recunosc că am fost curtată de oameni din fotbal. A fost un antrenor, căruia nu o să-i dezvălui numele. A fost extrem de insistent și de obraznic. La un moment, l-am și înregistrat și l-am amenințat că fac totul public pe ProTV. S-a făcut liniște din acel moment.

Mă suna și ziua, mă suna și noaptea. Era într-o perioadă în care eu eram singură. A profitat de acest lucru, s-a gândit: „Lasă, e o păpușă blondă, o păcălesc eu cu statutul meu!”. E un mare antrenor, fost mare jucător. Culmea, una dintre prietenele mele era iubita lui. Asta a fost situația cea mai jenantă. Venise cu obrăznicie și știi cum e… Dacă femeia acceptă, merge. Nu am acceptat. În momentul în care l-am înregistrat și i-am pus înregistrarea, s-a potolit”, a declarat Roxana Ciuhulescu pentru GSP.