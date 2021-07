Roxana Ciuhulescu, in topul femeilor cu cele mai lungi picioare din lume. Ce loc ocupa vedeta

Roxana Ciuhulescu a ajuns in topul mondial al femeilor cu picioare lungi. Si nu oriunde, ci chiar in primele zece locuri. Vedeta le-a dat vestea fanilor pe Instagram si a scris si un articol pe blogul personal.

“Uite ca am ajuns și-n Top Mondial Femei cu Picioare Lungi! Picioarele mele m-au dus direct in primele 10! Pe locul 6! Da, masor 1,92 m si doar picioarele, 1,22! Viata la 1.92 m, mi-a adus multe avantaje, dar si dezavantaje. Printre cele mai frumoase, enumar sportul de performanta si televiziunea. Dezavantajul major este ca nu pot fi confundata sau nu pot trece neobservata”, a scris vedeta pe contul de socializare.

Roxana a marturisit ca a fost un copil complexat, iar printre poreclele pe care le primea des se numara “girafa”, “camila” sau “cocostarc”.

“Dintotdeauna am fost inalta. M-am nascut cu 58 cm, într-o maternitate din Pucioasa, iar la vremea respectiva, eram cel mai lung copil nascut in maternitatea respectiva. Cand aveam 4 ani, mama m-a dat la gimnastica, eram extrem de elastica. Doar ca la 4 ani, conform dimensiunilor mele, ma incadram in grupa fetitelor de 10 ani. In clasa I, eram deja cat copiii de clasa a 4-a, iar cand am intrat in clasa a 9-a, masuram deja 1,92 m. Intrata prima data în clasa mea, copiii s-au ridicat in picioare si mi-au dat „bună ziua”. Au crezut ca sunt diriginta clasei”, a povestit Roxana pe blogul ei.

Roxana a mai spus că provine dintr-o familie de oameni foarte inalti, fosti jucatori de baschet.

“Tata (Dumnezeu sa-l odihneasca) masura 2.02 m, mama 1.80, iar fratele meu 2.01. Suntem familia lu’ „pune becuri”. Cu toate acestea, ma simt bine în pielea mea. Multumesc lui Dumnezeu, sunt sanatoasa, bine proportionata si am stiut sa-mi pun atuurile in valoare”, a conchis vedeta.

Fotografii: Instagram/ Ion Cota

