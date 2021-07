Dezvăluiri despre momentul în care s-a încercat asasinarea lui Floyd Mayweather! Bodyguard-ul său a fost împușcat

În urmă cu aproximativ trei ani, mai exact pe 9 aprilie 2018, o persoană a încercat să-l omoare pe Floyd Mayweather în orașul Atalanta din Georgia (SUA), în timp ce acesta se îndrepta spre hotelul în care era cazat.

Un convoi format din trei mașini SUV, în una dintre acestea fiind și sportivul, a fost atacat la o intersecție de un Dodge de culoare roșie, din care s-au tras nu mai puțin de 12 gloanțe. Din fericire, Floyd Mayweather nu a fost nimerit de niciun glonț, însă Greg La Rosa, unul dintre bodyguarzii săi, a fost împușcat la acea vreme.

Acum, bodyguard-ul și-a amintit de momentul șocant și le-a dezvăluit celor de la The Sun ce s-a întâmplat în 2018. Greg La Rosa a afirmat că întâmplarea a avut loc la puțin timp după ce Floyd Mayweather și echipa lui au plecat dintr-un club de noapte.

„Am auzit o mare bubuitură în lateralul mașinii. S-a auzit ca și cum altă mașină ar fi intrat în noi sau ca și cum cineva își lovește portiera cu o bâtă. A fost ca o ambuscadă, nu știi din ce parte te atacă. În momentul în care m-am lăsat în jos, am simțit că am fost rănit. Le-am spus celor care erau cu mine în mașină: «Am fost împușcat»! Am simțit cum glonțul mi-a intrat în picior, însă, din fericire, a ieșit și mi-a lăsat doar o mare gaură”, a spus Greg La Rosa.

foto: Profimedia Images

