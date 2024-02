Fapta s-ar fi petrecut în decembrie 2022, într-un club de noapte din Barcelona, iar fotbalistul în vârstă de 40 de ani este închis deja de mai bine de un an. Mai exact, din 20 ianuarie 2023, pe motiv că ar putea părăsi Spania ca să fugă de justiție.

Dani Alves cheltuie maximum 100 de euro pe săptămână la închisoare

Dani Alves arată diferit după un an în închisoare (VEZI GALERIE FOTO). În plus, fostul jucător a avut reguli stricte în ceea ce privește cheltuielile din închisoare. Aflat oricum într-o situație financiară dificilă, din cauza mai multor datorii la Fisc, brazilianul are o limită de 100 euro pe săptămână la penitenciarul Brians 2.

Potrivit emisiunii TV Espejo Público, coșul săptămânal al lui Alves, la supermarket-ul închisorii, este format din produse alimentare și de igienă, precum șase iaurturi, patru conserve de ton, băuturi energizante, deodorant și șampon.

Brazilianul plătește 0,50 de euro pentru un iaurt, 0,88 pentru o conservă de ton și 2,39 euro pentru un deodorant. „Adesea, ce rămâne face cadou celorlalți deținuți”, a explicat realizatorul TV Miquel Valls.

Viața lui Dani Alves în 2,5 metri pătrați: „Comportament exemplar!”

În plus, triplul câștigător de UEFA Champions League se concentrează pe activitățile sportive, acesta fiind și motivul pentru care cumpără băuturi energizante, fiecare la un preț de 1,5 euro.

De când e închis, comportamentul lui Dani Alves „a fost exemplar”, notează jurnaliștii spanioli. „I s-a atras atenția pentru acțiunile sale doar o dată. Se pare că s-a întâmplat cu ocazia carnavalului din Brazilia, când fostul fotbalist a executat o batucada (n.r. - tobe de samba) cu obiectele pe care le avea în celulă”, scrie OK Diario.

Sud-americanul trăiește într-o celulă de 2,5 metri pătrați. El riscă să primească o condamnare de până la 12 ani de închisoare, după procesul care se desfășoară în aceste zile la Barcelona.