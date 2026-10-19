Conform datelor publicate de specialiști, seismul a fost încadrat în categoria cutremurelor medii și s-a produs la o adâncime de 76,5 kilometri. Potrivit INFP, seismul s-a produs în apropierea mai multor orașe din țară. Cele mai apropiate au fost Brașov, aflat la 46 de kilometri de epicentru, și Sfântu-Gheorghe, la o distanță de 53 de kilometri.

Cutremur de 4,8 grade, resimțit și în București!

De asemenea, cutremurul s-a produs la 56 de kilometri nord de Ploiești, 64 de kilometri sud de Buzău, 78 de kilometri nord-est de Târgoviște și 86 de kilometri sud de Focșani.

„În ziua de 19 Octombrie 2026, la ora 11:52:00 (ora locală a României), s-a produs în ZONA SEISMICA VRANCEA, BUZAU un cutremur mediu cu magnitudinea (EWS) M 4.8, la adâncimea de 76.5 km. Cutremurul s-a produs în apropierea următoarelor oraşe: 46km SE de Brasov, 53km SE de Sfantu-Gheorghe, 56km N de Ploiesti, 64km S de Buzau, 78km NE de Targoviste, 86km S de Focsani”,

„S-a detectat un cutremur în zona seismică Vrancea, cu magnitudinea estimată la 4,8 și adâncimea estimată de 76,5 km. Efectele cutremurului se vor simți diferit în funcție de locația în care vă aflați”, a transmis Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului, pe rețelele de socializare.

Inspectoratul pentru Situații de Urgență București a anunțat că, în urma cutremurului resimțit și în capitală, nu au fost înregistrate apeluri la numărul de urgență 112.

„Atenție! În urmă cu puțin timp s-a produs un cutremur. În acest moment, o autospecială din cadrul ISU B-IF efectuează o recunoaștere în zona Centrului Istoric, pentru a identifica posibile consecințe. Nu sunt înregistrate apeluri la numarul de urgență 112”, a transmis ISU București.