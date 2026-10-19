Un cutremur cu magnitudinea 4,8 s-a produs luni, 19 octombrie, la ora 11:52, la o adâncime de 76,6 kilometri. Acesta a putut fi resimțit și în București.

ISU București: ”Nu sunt înregistrate apeluri la numărul de urgență”

Potrivit Institutului Național pentru Fizica Pământului (INFP), seismul s-a produs în apropiere de orașele Brașov (46 km), Sfântu-Gheorghe (53 km), Ploiești (56 km), Buzău (64 km), Târgoviște (78 km) și Focșani (86 km), conform INFP.

La scurt timp după cutremurul care s-a resimțit și în București, Inspectoratul pentru Situații de Urgență București a anunțat că nu au fost înregistrate apeluri la numărul de urgență 112.

„Atenție! În urmă cu puțin timp s-a produs un cutremur. În acest moment, o autospecială din cadrul ISU B-IF efectuează o recunoaștere în zona Centrului Istoric, pentru a identifica posibile consecințe. Nu sunt înregistrate apeluri la numarul de urgență 112”, a transmis ISU București.