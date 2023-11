Ce spune David Alaba despre revenirea la FC Bayern, după doi ani petrecuți la Real Madrid

Cotat la 40 de milioane de euro, conform site-urilor de specialitate, David Alaba mai are contract cu formația dirijată de Carlo Ancelotti până la finele sezonului 2025/26.

În 2021, Real Madrid l-a adus gratis pe fotbalistul care a făcut senzație la FC Bayern, de la echipa din Munchen. De 11 ani era David Alaba legitimat la "bavarezi".

După doi ani petrecuți pe "Santiago Bernabeu", David Alaba a precizat că se simte fericit la Real Madrid și nu ia în calcul posibilitatea de a revenit la gruparea din Bundesliga.

"Nu mă gândesc la asta (n.r. să revin la FC Bayern). Mă simt foarte bine în Madrid. Îmi place Real și am obiective trasate clar. Gândurile mele sunt doar aici", a spus David Alaba, potrivit jurnalistului sportiv Fabrizio Romano.

⚪️ David Alaba on potential return to Bayern: “I'm not thinking that far ahead. I feel very comfortable in Madrid”.

“I like Real Madrid and I have very clear goals. My thoughts are not anywhere else”. pic.twitter.com/wA1iyOYmZ6