Mayra Tenorio a fost trimisă printre fani la sărbătoarea echipei Club Millonarios, care a ieșit campioană a primei ligi din Columbia, după ce a învins-o pe Atletico Nacional. Mayra transmita în direct alături de fanii campioanei pentru a le lua reacțiile legate de titlul câștigat, însă nu se aștepta la ce a urmat.

În transmisia în direct, tânăra poate fi văzută căutându-și cu disperare telefonul, care îi fusese sustras în timp ce se afla în mulțime. Mayra îi întreba pe cei din jurul său dacă au văzut ceva, însă fără să aibă succes.

Jurnalista jefuită în mijlocul fanilor

Reporterul a vorbit despre experiența prin care a trecut: „Nu am reușit să văd cine, însă cel mai grav este că am senzația că nu mai pot ieși liniștită pe stradă, pentru că eram acolo normal, lucram și am ajuns să fiu jefuită. De aceea am decis să publicăm filmarea. Am locația telefonului, am făcut deja denunțul, rămâne să aștept și să văd dacă poate fi recuperat.

Eram la ieșirea El Campin când au început să iasă fanii. Adevărul e că nu am văzut când s-a făcut tot acel cerc în jurul meu. Mi-am dat seama de jaf pentru că aveam căștile conectate la telefon, am simțit că pierd semenalul. Nu voi spune că persoana care mi-a furat telefonul e suporter pentru că un suporter are pasiune pentru fotbal și dragoste față de sport”, a spus aceasta pe TikTok citată de marca.com.