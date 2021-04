Cea mai sexy jurnalista de sport e si cea mai ghinionista! Iubitul Dilettei Leotta a parasit-o dupa ce s-au logodit in urma cu doua luni 

Dupa ce a rupt logodna cu boxerul Daniele Scardina, ghinioanele se tin lant de jurnalista italianca Diletta Leotta.

In vara anului trecut, Diletta Leotta trebuia sa se marite cu boxerul Daniele Scardina, dar realatia dintre cei doi s-a incheiat subit, blonda nedorind sa comenteze motivele despartirii.

La inceputul acestui an, soarele parea din nou ca a rasarit pe strada jurnalistei de la DAZN. Diletta a inceput o relatie cu ravnitul Can Yaman. Atras de frumusetea acesteia, actorul turc a cerut-o in casatorie in luna martie. Dupa experienta trecuta, Diletta a invatat sa nu se mai grabeasca cand vine vorba de asemenea decizii, asa ca a amanat raspunsul.

Frumoasa jurnalista a declarat recent: "Ma simt putin la pamant.", fapt care indica o noua problema amoroasa. Cu atat mai mult, Can Yaman a fost surprins sambata in Turcia, in vacanta cu mai multi prieteni italieni, iar Diletta Leotta nu se afla in acel grup.