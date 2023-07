După meciurile din grupe, Elveția s-a calificat în fazele eliminatorii, alături de Norvegia. La ultima partidă din faza grupelor, Alisha Lehmann a fost protagonista unui moment intens comentat pe rețelele de socizalizare.

Considerată cea mai de succes jucătoare de fotbal din lume la nivelul imaginii, cu peste 14 milioane de urmăritori pe contul de Instagram, elvețianca de 24 de ani a fost în centrul atenției.

În timp ce intra pe teren, în meciul cu Noua Zeelandă, camerele de filmare de la BBC au arătat, în direct, un mesaj controversat în care un fan îi cerea jucătoarei să-i dea un autograf pe corp.

Reacțiile nu au întârziat să apară, mulți oameni atacând decizia de a arăta așa ceva la televizor.

BBC cameras pan to fan’s ‘creepy’ Alisha Lehmann sign as Switzerland star is subbed on at Women’s World Cuphttps://t.co/uLB10Q9ErP pic.twitter.com/KuOKxCX8wJ