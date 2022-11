Performanța spectaculoasă realizată de Eintracht Frankfurt a fost apreciată pe măsură de Izabel Goulart, partenera portarului nemților, Kevin Trapp.

"Felicitări! Atât de mândră de tine", a scris frumoasa braziliancă pe rețelele de socializare.

Modelul de 38 de ani este alături constant de iubitul ei, participând la meciurile acestuia atunci când îi permite programul. De altfel, frumoasa braziliancă este considerată "cea mai hot" iubită de fotbalist, iar apariția de la gala Balonul de Aur 2022 a fost una spectaculoasă.

Într-un interviu acordat pentru PocCast, Izabel Goulart a vorbit despre experiența pe care a trăit-o ca model Victoria's Secret, pentru care a defilat timp de 13 ani.

"Am fost unul dintre modelele care a avut și noroc, dar și ghinion. Au fost 13 ani în care am participat la show și am creat experiențe minunate. La show-ul din 2014 am avut în spate aripi de 27 kg. Oamenii mereu aveau încredere în mine, iar asta a fost câteodată rău", a mărturisit modelul.

Izabel Goulart, talismanul norocos al lui Kevin Trapp

Neamțul are o relație de mai mulți ani cu celebrul model Izabel Goulart (38 de ani), cei doi fiind logodiți din 2018.

De origine braziliană, Izabel e una dintre cele mai apreciate fotomodele din industrie, fost "îngeraș" la celebra casa de moda Victoria՚s Secret în perioada 2005-2008. Chiar dacă între timp au mai trecut niște ani, sud-americanca se menține la fel de apetisantă din punct de vedere fizic.

În urmă cu cinci ani, pe vremea în care Kevin Trapp evolua la PSG, Izabel Goulart a oferit un interviu sincer despre viața alături de un fotbalist.

"Cand pierde meciuri importante și Kevin e în poartă, știu să nu mă aștept la nimic când vine acasă. Nici măcar tocurile înalte și lenjeria sexy nu mă poate ajuta după o înfrângere. Pur și simplu nu facem sex", a mărturisit aceasta.