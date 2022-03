Anonymous din nou în acțiune!? Mesajul care apare pe ecranele ATM-urilor din Ucraina când selectezi limba rusă

Grupul de hackeri Anonymous a publicat astăzi pe Twitter un videoclip cu unul dintre ATM-urile PrivatBank, care pare să fi fost piratat de hackeri.

În clip se poate observa cum un client al băncii este întâmpinat de masajul „Slavă Ucrainei” în momentul în care selectează limba rusă, apoi nu i se mai oferă decât varianta de a-și extrage cardul din bancomat.

Ukrainian ATM HACKED - If you select Russian as the language, this is the message displayed:#OpRussia pic.twitter.com/AJGrypnjY3