Caz IREAL in Italia! O sportiva romanca si tatal ei, batuti si amenintati de un italian: "Intoarceti-va in tara voastra. Am sa va arat eu voua"

O sportiva romanca, paralimpica la baschet pe doua roti a fost agresata de un catatean italian.

Beatrice Ion in varsta de 23 de ani a fost amenintata de un italian, deoarece beneficia de loc de parcare pentru pesoanele cu dizabilitati. Tatal fetei a incercat sa isi apere copilul, dar a ajuns la spital cu nasul spart.

Chiar daca locuieste de 16 ani in Italia si este campioana europeana la baschet pe doua roti, ea tot a fost agresata cu tenta rasista.

Tanara a detaliat intamplarea pe retele de socializare. Ea locuieste impreuna cu restul familiei in Tor San Lorenzo, pe malul Marii Tireniene. Vreme de o saptamana a fost tinta atacurilor unei familii care inchiriase o casa langa ea. Acestia erau nemultumiti de faptul ca Beatrice beneficia de loc de parcare.

Duminica seara simplele vorbe s-au transformat in amenintari rasiste.

"Handicapata de ca..at …Intoarceti-va in tara voastra. Am sa va arat eu voua", a spus italianul suparat.

Dupa el l-a lovit pe tatal fetei, Viorel Eduard, care a ajuns la spital cu nasul spart.

Dupa ce a publicat totul pe retele de socializare, presedintele echipei Amicacci Giulianova, unde este legitimata Betrice, si-a exprimat nemultumirea.

"Am aflat cu ingrijorare despre agresiunea lasa pe motive rasiale la care a fost supusa jucatoarea noastra si familia ei. Flagelul rasismului este inca o problema actuală si mondiala. Noi condamnam orice forma de rasism in sport si in viata, a spus Peppino Marchionni", spus presedintele echipei.

In urma unui vaccin aplicat gresit, la varsta de doar 3 ani, Beatrice nu a mai putut merge. Medicii i-au sfatuit pe parinti sa caute un tratament in Italia. Originara din Orsova, ea a inceput sa joace baschet pe doua roti si a castigat numeroase medalii nationale si europene. Pe langa sport, este si studenta la facultatea de Stiintele Comunicarii de la Universitatea din Teramo.