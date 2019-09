ASASINAT DE MAFIE! Motivul socant pentru care olandezul Maynard a fost ucis in urma cu doua zile! Ce avea in masina

Vestea mortii lui Kelvin Maynard a venit ca un soc pentru lumea sportului. Detalii socante au iesit la iveala in legatura cu moartea fotbalistului.

Fundasul olandez Kelvin Maynard a fost impuscat mortal in Amsterdam. La doar 32 de ani, fotbalistul se afla la volanul masinii sale cand a fost atacat de doi barbati. In incercarea de a scapa, olandezul a accelerat, indreptandu-se cu masina catre o statie de pompieri, unde s-a izbit de zidul cladirii. Nu a putut fi resuscitat si a fost declarat mort.

La doua zile de la moartea sa, noi detalii au iesit la suprafata. Dupa cum sustine politia olandeza, fostul jucator al celor de la Burton Albion a fost impuscat mortal, dupa ce a furat 400 de kg de cocaina de la un traficant de droguri.

Maynard a murit dupa ce s-au tras mai multe focuri de arma asupra masinii sale, care s-a izbit intr-un zid dupa ce acesta pierduse controlul. Totul a pornit de la un selfie care a circulat pe retelele de socializare, in care olandezul tinea un teanc de bancnote de 50 de euro in mana. Asta i-ar fi alertat pe asasinii sai, care l-au urmarit pana in cartierul in care locuia, Langbroekdreef.