Starul norvegian s-a întâlnit cu Ivana Knoll, iar cea mai înfocată susținătoare a Croației nu a ratat ocazia de a se fotografia alături de celebrul fotbalist.

Imaginea s-a viralizat în timp record, iar în aproape 24 de ore a strâns 290.000 de aprecieri și peste 1700 de comentarii.

"Erling marchează și în vacanță", "Eling marchează pe și în afara terenului", "Halland are deja două Baloane de Aur??", "Ce băiat norocos" sunt doar câteva dintre mesaje.

Ivana Knoll, vedetă pe rețelele de socializare după Mondialul din Qatar



Tânăra a avut de câștigat enorm ca popularite pe durata competiției, aparițiile sale fiind intens comentate la nivel internațional.

"Am venit în Qatar când aveam în jur de 570,000 de urmăritori, iar acum am peste 3,5 milioane, aproape cât populația Croației. Nu am visat că s-ar putea întâmpla așa ceva", a declarat fosta Miss Croația.