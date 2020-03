"Amenzile ajung la 30.000 de euro!" Gica Craioveanu, declaratii din INFERNUL de la Madrid! Ce se intampla pe strazi si in ce situatie cutremuratoare se afla Spania dupa inca 769 de decese din cauza COVID-19

Situatie cutremuroatoare in Spania din cauza coronavirusului.

Spania este una dintre cele mai afectate tari de pandemia coronavirusului. Pana vineri au fost inregistrare peste 64 de mii de cazuri, cu 6273 mai multe decat in ziua precedenta, iar 569 de oameni au murit din cauza infectarii cu COVID-19 doar astazi. In total numarul deceselor se ridica la 4858.

Gica Craioveanu a vorbit despre situatia din Spania si spune ca autoritatile au luat masuri foarte drastice, iar cine nu le respecta poate plati amenzi de pana la 30.000 de euro.



"Situatia e una foarte grava. Eu zic ca dupa Italia, Madrid e cea mai afectata zona din lume. Avem intre 15.000 si 20.000 de cazuri. Imi e frica sa ies din casa. As vrea, ca m-au invitat baietii la un gratar, dar nu pot.

Ceea ce au facut medicii pentru noi e inuman. Am un respect deosebit, dar in cazul asta mai mare. Aici pot cirucula doua persoane doar daca te duci la acelasi loc de munca. Iti trebuie aprobare de la sefi. Amenzile sunt usturatoare, de la 600 la 30.000 de euro. Daca ma duc la mai mult de un kilometru, deja e deranj! Intru in baza lor de date si nu vreau.

In Spania se spune dupa 15 mai ca se va relua campionatul. Eu zic ca fotbalul se poate intoarce undeva in iunie, coincide cu meciul nostru cu Islanda. Avem nevoie de pregatire pentru a ne pune in forma, mai ales pentru un meci vital", a declarat Gica Craioveanu, la Digi.