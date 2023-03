Ellynora (28 ani) este cântăreață cu cetățenie italiană și americană, fiind invitată să cânte imnul Marii Britanii înainte de startul reeditării finalei EURO 2020. Momentul însă a fost un dezastru, artista ratând intro-ul piesei și intonând imnul pe lângă ritm.

Fanii englezi au reacționat imediat, postând reacții dure la adresa ei, spunând că tânăra a „ucis și măcelărit imnul”, dar făcând și postări ironice prin care o dădeau în „urmărire pentru crimă împotriva imnului național”.

Wow. Got to be the worst national anthem performance I’ve ever watched ???? #ITAENG pic.twitter.com/LYiev3KcGl — Kyle Gacheru (@KyleGacheru) March 23, 2023

Explicațiile Ellynorei după momentul eșuat

Într-un interviu acordat pentru Daily Mail cântăreața a început să plângă și și-a prezentat scuzele pentru prestația ei, dând vina pe in-ear-ul său, căștile pe care cântăreții le poartă în momentele artistice pentru a auzi cât mai corect linia melodică.

„Sunt extrem de furioasă pentru ce s-a întâmplat pentru că am vrut să iasă perfect însă nu a fost vina mea ce s-a întâmplat. Vreau să îmi prezint scuzele către fanii Angliei care au mers la stadion și care au urmărit de la TV.

Sunt indignată pentru ceea ce s-a întâmplat și vreau ca oamenii să știe că nu am fost lipsită de respect. A fost o onoare pentru mine să mi se ceară să cânt imnul național și am fost încântată de asta. Nu am mai cântat așa ceva înainte.

Am repetat de două ori cu o zi înainte de meci și de trei ori în seara emciului, însă când a venit momentul prestației am avut o problemă cu casca. Am avut muzica în cască, apoi s-a oprit și a început din nou, o auzeam de două ori, asta însemna că nu mă sincronizez, a fost greu să recuperez.

Am încercat din răsputeri să rezolv problema însă nu puteam face nimic și sunt furioasă din cauza asta. Încercam să îmi ajustez cântatul pentru a mă coordona cu imnul din stadion, însă a fost prea târziu”, a declarat Ellynora.

Tânăra a postat ulterior pe Instagram o filmare în care cânta imnul așa cum ar fi trebuit să îl interpreteze și pe stadion.