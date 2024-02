Cunoscut drept ”Rege” în fotbalul românesc, Gică Hagi a condus cea mai de succes generație din istoria naționalei României, cea cu care a reușit calificarea în sferturile de finală ale Cupei Mondiale din 1994.

La 30 de ani distanță, parcursul ”tricolorilor” de la turneul final din SUA rămâne cea mai mare performanță din istoria fotbalului românesc.

Fostul decar al echipei naționale a scris istorie la Galatasaray, unde a câștigat patru titluri și o Cupă UEFA, singurul trofeu european din istoria clubului. Chiar și la 23 de ani distanță de la retragerea sa, Hagi este considerat cel mai bun jucător din istoria clubului ”Cim Bom Bom”.

Bănel Nicoliță (39 de ani) a lucrat cu Gică Hagi la FCSB și Viitorul Constanța și își amintește de surpriza pregătită de turci de ziua ”Regelui”.

HAGI 59 | Bănel Nicoliță: ”N-am văzut în viața mea”

„Mă bucur din toată inima că am avut onoarea, plăcerea să fiu antrenat de dânsul și la FCSB, și la Farul. Am trăit momente foarte frumoase alături de dânsul, am scăpat de la retrogradare.

Am avut ocazia să fiu chiar de ziua dânsului în Turcia, eram în cantonament și ce au putut să pregătească oamenii ăia de la Galatasaray domnului Hagi... n-am văzut în viața mea!”, a spus Bănel Nicoliță, într-un interviu acordat pentru PRO TV.

În 1996, după o aventură de două sezoane la Barcelona, sub comanda lui Johan Cruyff, Gică Hagi semna cu Galatasaray un contract valabil cinci ani. Decizie care avea să-i transforme cariera într-un pasională și mai aproape de ”fotbalul romantic”.

În cele cinci sezoane petrecute la Galatasaray, Hagi a câștigat patru titluri, două Cupe ale Turciei, două Supercupe ale Turciei, o Cupa UEFA și o Supercupă a Europei, adunând 192 de partide în toate competițiile, în care a marcat 71 de goluri și a oferit 63 de pase decisive.

Pe lângă trofeele cucerite, românul este considetat cel mai bun jucător din istoria clubului din Istanbul.