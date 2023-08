A jurat că nu va mai ține cu Manchester United dacă „diavolii roșii” păstrează jucătorul în lot 

Mason Greenwood (21 ani) este „personajul negativ” de la Manchester United după ce a fost anchetat pentru tentativă de viol și agresiune asupra partenerei sale. Deși a fost și închis, în februarie 2022, poliția britanică informa că au fost abandonate procedurile legale împotriva fotbalistului.

Antrenorul „diavolilor roșii”, împreună cu conducerea, are acum de luat o decizie dificilă. Deși anunțau că îi vor decide viitorul înainte de startul noului sezon in Premier League nu s-a ajuns la o astfel de decizie până în prezent, iar clubul de pe Old Trafford a anunțat, printr-un comunicat, că nu există încă o hotărâre. Presa internațională informa că există șanse ca fotbalistul crescut la Manchester United să fie reprimit în lot, iar decizia nu ar fi pe placul tuturor.

Rachel Riley, co-prezentatoare la Countdown, o emisiune din Marea Britanie, și fană declarată a lui Manchester United, a dat un „ultimatum” clubului de pe Old Trafford. Rachel nu este de acord cu reprimirea lui Mason Greenwood în lot și a jurat că va renunța să mai susțină echipa.

„Nu voi mai putea să o susțin pe United dacă Greenwood rămâne la club”, a scris pe Twitter Rachel.

I’m with Em, I won’t be able to support United if Greenwood remains at the club.

As an example, when it comes to VAWG, less than 1% of rapes reported to police lead to conviction.

We’ve all seen and heard enough.

Pretending this is ok would be a huge part of the problem. https://t.co/0tCPVooXdt