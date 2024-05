Muzica e marea pasiunea a triplei campioane europene la haltere, Mihaela Cambei

Cea mai valoroasă halterofilă europeană a anului 2023, deținătoare a tuturor recordurilor „Bătrânului Continent” la categoria 49 de kilograme, Mihaela Cambei are o pasiune fără de care nu poate trăi: muzica.

Vis de campioană: ridică tone și vrea să joace în videoclip cu Puya!

Dublă vicecampioană mondială și triplă campioană continentală în acest an, ea recunoaște că oriunde s-ar duce ia boxa cu ea. Are sute de melodii în playlist.

„Din bagajul meu nu lipsește niciodată boxa. Pe lângă echipamentul de concurs e boxa, pentru că eu ascult muzică mai tot timpul. Am peste 200 de melodii, când aud una care-mi place o dau la descărcare. Și mai stau și seara și mai caut melodii noi”, spune pentru sportsnet Mihaela Cambei, campioană europeană haltere.

Dintre artiștii români, cel mai mult îi place Puya și recunoaște că dacă ar fi avut voce, acum am fi văzut-o în concerte.

„Dintre români, Puya îmi place. Mi-ar plăcea să apar într-un videoclip cu el. Voce n-am, dar mi-ar fi plăcut să am, ca să cânt. Dar cânt destul în baie, acolo se aude bine de fiecare dată”, continuă campioană europeană haltere.

Chiar dacă spune că nu crede în horoscop, este foarte mândră de zodia ei. „Sunt scorpion și eu zic că-i foarte bine. Pentru că e o zodie foarte puternică, o zodie care depășește cam toate zodiile, e destul de ambițioasă și când își propune ceva se întâmplă. Nu mă uit niciodată în horoscop înainte de concurs, că dacă dă ceva ce nu-mi place, după aia...” – Mihaela Cambei, campioană europeană haltere.

Pentru a îndepărta ghinionul are o superstiție pe care o respectă cu sfințenie: nu-și schimbă niciodată dresul câștigător.

„Nu prea am superstiții. De fapt am una, cea cu dresul. Pentru că nu mi-l schimb niciodată dacă am câștigat cu el” – Mihaela Cambei, campioană europeană haltere.

Mihaela Cambei se antrenează câte patru ore pe zi

Pentru a-și împlini visul olimpic, Mihaela Cambei se antrenează câte patru ore pe zi. Și când nu e în sală face exerciții, dar de tehnică, în fața oglinzii. "Ridic tone, nu am calculat niciodată cât. Dar pe noi dacă ne vezi, cred că toată ziua în oglindă mai facem un smuls, un aruncat. Din obișnuință”, mai spune Mihaela Cambei, campioană europeană haltere.

Totuși, chiar dacă e una dintre cele mai puternice halterofile din lume, Mihaela se distrează când își dă seama că până acum nici o prietenă nu a chemat-o să ajute la mutatul mobilei prin casă. Spune că abia așteaptă să sară în ajutor, dar numai după ce se întoarce cu bine de la Jocurile Olimpice.

Intrată deja în ultima parte a pregătirii pentru competiția de la Paris, Mihaela știe ce va face după ce se va întoarce din Franța cu medalia.

„Mă duc acasă după ce termin cu Jocurile Olimpice. Îmi fac ai mei toate poftele și voi mânca acasă mâncarea care-mi place cel mai mult: cartofii prăjiți, dar făcuți moi, de casă, cu aripioare și cu varză murată. Și șuncă” – Mihaela Cambei, campioană europeană haltere.

Fratele ei este campion european, tot la haltere

Sportivă cu foarte multe medalii la Campionatele Mondiale și Europene, Mihaela spune că a realizat că poate scrie istorie în haltere încă din vremea junioratului.

„În prima fază cred că nimeni nu știe în ce se bagă, ce oportunități ai. Dar eu, de la prima competiție mi-am dat seama. La primul meu European am ieșit deja campioană și poate că de aia mi-a și intrat în sânge această chestie de învingător, că am câștigat din prima” – Mihaela Cambei, campioană europeană haltere.

Ea mai are o soră și un frate, iar acesta îi calcă pe urme. Mihaela recunoaște că are emoții imense când îl vede concurând.

„Mai am o soră și un frate, iar el face tot haltere. Mă urmează, are și el un Campionat European câștigat la cadeți. E la început, mai are de muncă, dar cu siguranță mă va ajunge sau mă va depăși. Am emoții foarte mari când îl văd, plâng, nu mă pot abține” – Mihaela Cambei, campioană europeană haltere.

Mihaela Cambei are șase titluri europene

Născută la 18 noiembrie 2002, Mihaela Cambei este deja una dintre cele mai valoroase halterofile românce din istorie.

Ea a cucerit șase titluri europene la categoria 49 de kilograme (câte 3 în 2023, la Erevan și în 2024, la Sofia) și deține recordurile continentale atât la total, cât și la smuls și la aruncat. De asemenea, mai are în palmares un argint și un bronz, obținute la Europenele de la Moscova, din 2021.

La Campionatele Mondiale, Mihaela a devenit dublă vicecampioană în acest an, la total și smuls, cucerind bronzul la aruncat. Aceste medalii se adaugă celor obținute în 2022 (argint) și în 2023 (bronz) la stilul smuls.

În 2018, a obținut medalia de bronz la Jocurile Olimpice pentru tineret desfășurate la Buenos Aires. În plus, are numeroase titluri europene și medalii la mondiale în competițiile cadeților și juniorilor. Pentru performanțele obținute în 2023, ea a fost desemnată în premieră de Federația Europeană de Haltere cea mai valoroasă halterofilă europeană a anului trecut.