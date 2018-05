Nadia nu renunta la antrenamentele in sala de gimnastica!

Si la 56 de ani, supercampioana Romaniei se misca perfect la aparate! Clipul de mai jos ne scuteste de mai multe comentarii.



Having fun with what I ❤️ pic.twitter.com/vFJhAaCNrm