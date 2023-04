Verstappen a fost urmat de britanicul Lewis Hamilton (Mercedes) şi de spaniolul Fernando Alonso (Aston Martin).

Olandezul a obţinut al doilea succes în acest an, iar aceasta a fost 350-a cursă pentru echipa Red Bull în Formula 1.

Carlos Sainz de la Ferrari a încheiat pe locul 6, dar a primit o penalizare de cinci secunde şi în cele din urmă s-a clasat pe 12.

Încă din turul 3, Safety-Car-ul a intrat pe pistă, după ce Charles Leclerc de la Ferrari l-a atacat pe Lance Stroll din exterior, dar l-a atins şi a ajuns în groapa de pietriş. Pilotul monegasc a abandonat.

LAP 1/58

LECLERC IS OUT OF THE RACE!!!

The Ferrari driver spins off into the gravel and it's all over at Turn 3 ????#AusGP pic.twitter.com/iKwyshR5nR