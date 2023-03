Pilotul a controlat circuitul Bahrain International de la Sakhir și a terminat la aproape 12 secunde de ocupantul locului doi, Sergio Perez, colegul său de la echipa Red Bull Racing.

Max Verstappen a câștigat MP de la Bahrain! Start perfect de sezon pentru pilot

Podiumul a fost completat de Fernando Alonso, care concurează pentru Aston Martin. Lewis Hamilton a terminat abia pe poziția a cincea, la aproape 51 de secunde diferență de câștigător.

După reușită, Max Verstappen a avut o reacție sinceră și a evidențiat faptul că se simte extrem de fericit, pentru că a reușit să câștige Marele Premiu de la Bahrain.

„Nu știi niciodată ce se întâmplă mai târziu în cursă, așa că am vrut să avem roțile potrivite și într-o condiție bună. Sunt foarte fericit, pentru că am reușit în sfârșit să câștig aici la Bahrain. Cred că am făcut o cursă bună. Ne putem lupta cu siguranță și vreau să mulțumesc echipei încă o dată, pentru tot ce au făcut”, a spus Max Verstappen, potrivit Sky Sports.

Ce urmează după MP de la Bahrain

După ce s-a terminat cursa de pe circuitul de la Bahrain, piloții de Formula 1 vor începe pregătirile pentru Marele Premiu din Arabia Saudită, de pe circuitul Jeddah Corniche, în perioada 17-19 martie.

În sezonul trecut, MP al Arabiei Saudite a fost câștigată de Max Verstappen, care își adjudeca atunci prima victorie din sezonul grozav pe care, ulterior, l-a oferit, devansându-l pe Charles Leclerc la o jumătate de secundă.