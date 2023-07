Pilotul român a susținut primele teste pentru Formula 4 la o săptămână după succesul din cursa de WSK Open Series, de la Napoli.

AKM e un proiect internațional care promovează trecerea piloților cu potențial din karting către lumea monoposturilor sau cea a Grand turismelor. El a fost conceput de fostul pilot Marco Antonelli inițial pentru fiul Kimi, unul dintre cei mai promițători tineri piloți din acest moment din lume, aflat sub “aripa” Mercedes. Conceptul este cu atât mai valoros și cu amploare cu cât el este în parteneriat cu Dino Chiesa, managerul Kart Republic, nimeni altul decât cel care i-a “șlefuit” în trecut pe Lewis Hamilton sau Nico Rosberg.

Prestațiile reușite din acest an, culminând cu victoria din etapa de WSK Open Series de la Napoli, l-au propulsat pe David Cosma Cristofor în vederile puternicului team italian. Pilotul bucureștean a efectuat astfel primele teste pentru inițierea în lumea Formulei 4 la Cremona, zilele acestea.

“Ca pilot, am avut privilegiul de a trăi o experiență incredibilă, unică ce mi-a umplut inima de bucurie. A fost un vis devenit realitate.

Când am urcat pentru prima dată în mașina de Formula 4, inima îmi bătea cu putere și am simțit o stare de euforie. Aveam în față un simbol al performanței și al tehnologiei de vârf, o mașină construită pentru a atinge limitele vitezei și pentru a oferi o experiență senzorială extraordinară. Eram înconjurat de sunetul răsunător al motorului și de mirosul de cauciuc ars, ceea ce m-a făcut să mă simt în mijlocul acțiunii”, și-a povestit experiența pilotul român.

David a mai completat apoi. “Pilotajul unei mașini de Formula 4 mi -a dat încredere de a visa mai departe. Am realizat că limitele noastre sunt deseori impuse de frica noastră de a le depăși. Am învățat că curajul și determinarea ne pot deschide uși și ne pot permite să atingem noi înălțimi”, a evidențiat puștiul bucureștean, elev la International School of Bucharest.

Acesta a admis și că noul pas e unul diferit ca experiență față de ce a trăit ca sportiv înainte, în karting. “Formula 4 și kartingul sunt două lumi distincte chiar dacă în ambele cazuri, atât conducerea unei mașini de Formula 4 cât și a unui kart oferă senzații unice și o satisfacție enormă. Fiecare experiență oferă o provocare diferită și necesită abilități specifice pentru a obține rezultatele dorite”, a mai explicat David.

Ce crede că-l așteaptă? David știe deja. “Momentan este dificil sa vorbesc despre pasul spre Formula 4 . Acesta a fost un prim test și o sa mai urmeze si altele pana voi avea vârsta sa pot participa si la competiții . Momentan jobul meu de baza este kartingul si voi continua in acest domeniu”, a încheiat campionul național la karting.