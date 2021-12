Superbă nu doar pe gheață! Una dintre cele mai bune patinatoare din istorie a fost numită ambasadorul SUA într-un mic stat din Caraibe

Michelle Kwan (41 de ani), multiplă campioană mondială și medaliată olimpică la patinaj artistic, a fost nominalizată pentru postul de ambasador al Statelor Unite ale Americii în micul stat Belize din Caraibe.

”Excelentă alegere”, a scris fostul secretar de stat Hillary Clinton pe Twitter.

Kwan, care a dominat proba feminină la sfârșitul anilor '90 și începutul anilor 2000, este considerată una dintre cele mai bune patinatoare din istorie.

Sportiva cu părinți originari din Hong Kong a câștigat de cinci ori titlul de campioană mondială (1996, 1998, 2000, 2001 și 2003) și a fost medaliată cu argint și bronz la Jocurile Olimpice din 1998 și, respectiv, 2002.

Alături de Kwan, președintele Joe Biden a numit-o ambasador în Australia pe Caroline Bouvier Kennedy, fiica lui John F. Kennedy, președintele SUA asasinat în 1963.

I am honored to be nominated by President Biden to serve as ambassador to Belize, and if confirmed, I will be very proud to serve my country ???????? pic.twitter.com/JJLmFM7w85