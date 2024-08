Prima reacție a lui Alin Alexuc după eliminarea de la JO 2024: "Dezamăgire totală!"

Drumul lui Alin Alexuc s-a oprit în optimile categoriei 130 kg la lupte greco-romane. Luptătorul român a fost învins cu scorul de 3 la 1, la puncte tehnice, de kazahul Alimhan Sîzdîkov.

Când i-a fost lumea mai dragă românului, Sizdikov a făcut o contestație în urma căreia sportivul nostru a fost penalizat cu două puncte. Motivul? Alexuc l-a „apucat” de echipament pe adversar, lucru interzis de regulament. ,

Alin Alexuc: "Am prins o zi proastă"

Alin Alexuc aşteaptă acum rezultatele ulterioare ale kazahului pentru a vedea dacă are vreo șansă să intre în recalificări.

„E o dezamăgire totală pentru mine. Mă gândeam că ajung cel puțin în semifinală pentru a mă bate cu iranianul sau cubanezul. Dar, văd că planurile de acasă nu se pupă cu planurile de la Jocurile Olimpice.

Nu știu, probabil am prins o zi proastă, nu m-am simțit bine. Eram oricum mult ca valoare peste acest cazac, l-am mai învins de 2-3 ori. E greu și dezamăgitor să vorbești după o înfrângere. Așteptam mult mai mult de la tine. Nu știu ce s-a întâmplat, nu pot să îmi explic.

De când am dat drumul la încălzire nu m-am simțit în apele mele. Nu știu ce s-a întâmplat. Probabil a fost un an greu, cu multe turnee, a fost un an obositor. Am zis că prind vârful de formă la Jocurile Olimpice, dar nu a fost să fie aici”, a declarat Alin Alexuc, după eliminarea de la Jocurile Olimpice.

Cel mai bun rezultat olimpic al lui Alexuc este locul 5 înregistrat la Jocurile Olimpice de la Rio, din 2016