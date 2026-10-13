Încă o reușită pentru perechea Bernadete Szocs și Eduard Ionescu, la Ljubljana!

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Perechea Eduard Ionescu/Bernadette Szocs (favorită 4) a câştigat întâlnirea din optimile de finală cu Anders Lind (Danemarca)/Anna Hursey (Ţara Galilor), favoriţii 10, scrie news.ro.

Perechea tricoloră a obţinut a doua victorie a zilei în proba de dublu mixt, după un duel intens, în care sincronizarea, precizia loviturilor şi soluţiile găsite în momentele importante au făcut diferenţa.

După ce au fost egalaţi, tricolorii au găsit răspunsul prin colaborarea care le-a adus satisfacţii de-a lungul timpului şi au gestionat cu luciditate punctele de presiune pentru 3-1 (11-7, 4-11, 11-9, 14-12) şi calificarea printre primele opt perechi.

La debut, în prima parte a zilei, Bernadette Szocs şi Eduard Ionescu au învins perechea cehă Jiri Martinko/Veronika Polakova (28), scor 3-1 (11-5, 9-11, 11-9, 11-5).

În runda inaugurală a tabloului principal de dublu mixt, perechea Darius Movileanu/Andreea Dragoman (20) şi-a încheiat parcursul în faţa cuplului Anders Lind (Danemarca)/Anna Hursey (Ţara Galilor), scor 0-3 (7-11, 2-11, 6-11), după ce în calificări a trecut de dublul Gabrielius Camara/Shuohan Men (Olanda), scor 3-2 (3-11, 11-6, 11-13, 12-10, 11-8).