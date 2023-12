Sportivul e primul român care a reușit să obțină titulatura de campion mondial în cadrul săriturilor de la mare înălțime. În vară, la CM de la Fukuoka, Constantin Popovici și-a devansat toți adversarii și a înregistrat cel mai bun punctaj.

Omul-cheie din spatele campionului mondial Constantin Popovici: "Încă de mic venea la bazin să mă vadă! A făcut atletism până la 45 de ani"

La Poveștile Sport.ro, Constantin Popovici a vorbit despre familia sa și a precizat faptul că tatăl său a practicat atletismul până la vârsta de 45 de ani și că el a fost cel care l-a făcut să îmbrățișeze sportul.

De asemenea, săritorul a oferit câteva cuvinte și despre sora sa, Corina Popovici, retrasă din activitatea profesionistă, care e multiplă campioană a României la sărituri în apă.

"Tata a fost și el sportiv. A făcut atletism până la vârsta de 45 de ani. Dar nu internațional, doar pe plan național. Și el e cel care ne-a îndrumat spre sport. Am făcut atletism de la vârsta de cinci ani, am făcut în casă pregătire fizică cu tata. Dar de la șapte ani am intrat în bazinul de înot, unde am învățat să înotăm, și după am ajuns la săriturile în apă.

(n.r. părinții își stăpâneau emoțiile sau nu voiau să te vadă în bazin?) Își stăpâneau emoțiile. Încă de mic tata venea la bazin, la ștrandul Tineretului, care nu mai există, a dispărut. Mie îmi pare rău, că mai trec în drum spre bazinul din Otopeni pe acolo și îl văd, dar nu e de accesat.

Sora mea e în Australia acum. E măritată cu un săritor de apă din Australia. Amândoi sunt performeri, fac spectacole, dar și antrenează în același timp. Încă e în domeniu. S-a gândit să revină, dar deocamdată nu a făcut pasul acesta. Poate pe viitor", a relatat Constantin Popovici la emisiunea Poveștile Sport.ro.

VIDEO Emisiunea integrală cu Constantin Popovici la Poveștile Sport.ro

Cariera lui Constantin Popovici

La CM din acestă vară, Constantin Popovici (34 ani) a devenit primul campion mondial al României la sărituri în apă de la mare înălţime. Legitimat în prezent la CSM Bacău, bucureșteanul care provine dintr-o familie de sportivi a fost component mulți ani al clubului Steaua.

În clasamentul final, la CM de la Fukuoka, după patru sărituri, Constantin Popovici s-a clasat pe primul loc cu un total de 472,80 puncte, urmat de Cătălin Preda (438,45) şi de francezul Gary Hunt (426,30). Un număr de 23 de sportivi au participat la acest concurs. Gary Hunt este dublu campion mondial în 2015 şi 2019.

Popovici a participat la CM de natație din Japonia şi la proba de platformă 10 m, în care s-a clasat pe locul 18. Popovici a arătat o formă excelentă în acest an și se luptă pentru locul 1 în circuitul Red Bull Cliff Diving World Series. Și sora lui Kosta, Corina Popovici, retrasă, a fost mulți ani campioană a României la sărituri în apă.