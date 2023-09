Mare campion, mare suflet. Gestul superb făcut de David Popovici

Noua revelație a natației române și mondiale la doar 18 ani, David Popovici este un campion adevărat și în bazin, și în afara lui.

Pentru România, Popovici a strâns 15 medalii de aur la campionatele europene și mondiale, la nivel de juniori și seniori.

Mare campion, mare suflet

De ziua sa, ”Chlorine Daddy” cum s-a autointitulat și-a propus să ajute alți campioni, mai mici, să își continue drumul către succes.

Popovici, ambasador al fundației Hope and Homes for Children a inițiat o campanie prin care să strângă suma de 45.000 de euro pentru a ajuta cinci tineri muzicieni.

Peste 100 de medalii au în total cele cinci mici talente ale muzicii românești, iar Popovici a dorit să-i ajute să își urmeze acest drum fără grija zilei de mâine prin construirea unui cămin.

Pași mari către succes

Campania este un real succes și 75% din sumă a fost deja strânsă, din cei 45.000 de euro necesari. ”Sunt tare bucuros pentru sprijinul pe care l-am primit din partea oamenilor, în perioada asta! Dacă în 10 zile am reuşit, împreună, să strângem peste 34.000 de euro - şi aş vrea să mulţumesc fiecărui donator - am încredere că suntem şi mai mulţi, iar puterea noastră este şi mai mare, pentru a ajunge la întreaga sumă de care este nevoie. Îmi doresc din tot sufletul să adunăm împreună banii necesari, iar mâine, de ziua mea, să îi pot strânge în braţe pe Andrei, Matei, Bogdan, David, Teodor şi să le spun: <Am reuşit!>", a spus Popovici.” a declarat David Popovici