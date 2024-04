Succes uriaș pentru Eduard Ionescu și tenisul de masă din România. Componentul lotului național a cucerit cel mai important trofeu intercluburi, Liga Campionilor, cu echipa germană FC Saarbrücken TT, după o finală incendiară cu Borussia Düsseldorf, scor 3-2.

Eduard Ionescu a cucerit Liga Campionilor la tenis de masă

“Am avut emoții foarte mari, mai ales că în ultimul meci coechipierul meu Darko Jorgic a fost condus și a salvat 2 mingii de meci. Când a reușit ultimul punct și am câștigat Liga a fost o eliberare pentru toată lumea, un sentiment de nedescris...

La ultimele puncte ale finalei pur și simplu stăteam pe bancă și îmi bătea inima la maximum. Este un sentiment de nedescris pentru mine! Nu pot să compar cu nicio medalie de la individual, aici joc pentru club, la individual pentru țară, însă ambele sentimente sunt incredibile”, spune pentru sportsnet Eduard Ionescu, jucător al lotului național de tenis de masă, câștigător al Ligii Campionilor.

Edi nu a evoluat în finala competiției, însă a adus un punct extrem de important pentru Saarbrücken în semifinala cu TTC Neu-Ulm. Ionescu a intrat al treilea la masa de joc și s-a impus în fața numprului 19 mondial, Quadri Aruna, scor 3-2 (4-11, 11-9, 11-7, 8-11, 6-5).

“Am avut foarte mari emoții, sala foarte mare a fost plină de spectatori, m-au susținut mult și oamenii de acasă. Am încercat să mă gândesc doar la ce am de făcut, am intrat puțin timorat, am și pierdut primul set la 4, dar apoi mi-am ridicat nivelul de joc și am reușit să aduc acel punct foarte important pentru echipa mea. În ultimele zece zile m-am pregătit cu antrenorul meu doar pe stilul lui Aruna”, continuă Eduard Ionescu,

Eduard Ionescu, câștigător al Ligii Campionilor la tenis de masă, a primit sute de mesaje

După cucerirea Ligii Campionilor a urmat descătușarea și, așa cum era normal, petrecerea. Pentru Edi n-a fost însă una întinsă pe multe ore.

„N-am petrecut foarte special, ne-am strâns acasă la managerul nostru, am sărbătorit cu trofeul pe masă. Nu am stat foarte mult pentru că trebuie să plec la un concurs în Croația, unul extrem de important în lupta mea pentru calificarea la JO”, a mai adăugat Eduard Ionescu.

Jucătorul de tenis de masă recunoaște că a stat mult timp aseară pe telefon, răspunzând la sute de mesaje primite.

„După meciuri nu prea vorbesc la telefon, răspund la mesaje doar. Câteva ore mai târziu îmi sun familia, părinții, fratele, apoi și prietenii. Am primit peste 200 de mesaje de felicitare” - Eduard Ionescu, jucător al lotului național de tenis de masă, câștigător al Ligii Campionilor.

Edi Ionescu și-a făcut planul referitor de bonusul pe care-l va primii de la șefii de la Saarbrücken.

„Îmi voi termina de amenajat noua casă cu prima din Liga Campionilor, acest lucru este prioritar pentru mine „ – Eduard Ionescu, jucător al lotului național de tenis de masă, câștigător al Ligii Campionilor.

Saarbrücken este, pentru al doilea an consecutiv, cea mai bună echipă de tenis de masă din Europa. Alături de Edi Ionescu, din formația germană mai fac parte Patrick Franziska, Darko Jorgic, Cedric Nuytinck, Yuto Muramatsu și Cedric Meissner.