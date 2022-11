Preşedintele Agenţiei Mondiale Antidoping (AMA/WADA), polonezul Witold Banka, a indicat, marţi, că organismul mondial a sesizat Tribunalul de Arbitraj Sportiv (TAS) în cazul patinatoarei ruse Kamila Valieva, după ce nu a înregistrat niciun progres cu Agenţia rusă antidoping (RUSADA).

Valieva a fost testată pozitiv în timpul Campionatelor Rusiei, în decembrie 2021, dar rezultatul a fost comunicat abia pe 8 februarie, la o zi după ce sportiva a ajutat echipa ţării sale să câştige medalia de aur la patinaj artistic la Jocurile Olimpice de iarnă de la Beijing.

Luna trecută, RUSADA a declarat că nu va publica rezultatele anchetei privind testul pozitiv al Kamilei Valieva "pentru a proteja interesele" sportivei în vârstă de 16 ani.

"În ciuda faptului că a pus RUSADA sub înştiinţare pentru a rezolva cu promptitudine cazul Kamila Valieva, nu s-a înregistrat niciun progres. Prin urmare, pot confirma acum că AMA/WADA a sesizat oficial direct Tribunalul de Arbitraj Sportiv", a scris Banka pe Twitter.

Despite putting RUSADA under formal notice to resolve the Kamila Valieva case promptly, no progress was made. Therefore, I can confirm WADA has now officially referred it directly to the Court of Arbitration for Sport. @wada_ama