Ion Țiriac a decis să abandoneze planurile de construire a unei săli polivalente de 15.000 de locuri la Otopeni, parte a unui proiect sportiv ambițios evaluat la aproximativ 100 de milioane de euro.



Miliardarul român a invocat dificultățile întâmpinate în colaborarea cu autoritățile locale și centrale drept principal motiv al acestei decizii.

Țiriac renunță la construcția sălii polivalente de la Otopeni



Țiriac s-a declarat "învins" de birocrație și de lipsa de susținere din partea statului, în ciuda investițiilor semnificative pe care le-a făcut deja în acest proiect.



"Domnule, eu am un buget acolo. Am investit, dar nu contează. Am peste 50 de milioane de euro pe care Fundația mi le-a dat pentru o sală polivalentă. Dar nu o mai fac!



Nu mai fac sala, chiar dacă am bani peste poate. Eu voiam o sală de cel puțin 15.000 de locuri, costa undeva aproape de 100 milioane de euro. O să mă coste undeva peste 25-30 de milioane. Și arena de tenis nu o mai fac acoperită", a spus Ion Țiria, potrivit GSP.



Proiectul sportiv de la Otopeni, inițiat de Țiriac în urmă cu mai mulți ani, urma să includă, pe lângă sala polivalentă, un bazin de înot, un patinoar, terenuri de tenis, o arenă de tenis și alte facilități sportive. O parte din aceste construcții sunt deja finalizate sau în diferite stadii de execuție.



În urma acestei decizii, Ion Țiriac va continua dezvoltarea complexului sportiv de la Otopeni, concentrându-se pe finalizarea celorlalte facilități, fără sala poivalentă.