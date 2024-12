Dan Șucu, primul interviu după ce a preluat Genoa. Suma reală, ce se întâmplă cu Rapid și ce spune despre implicarea fraților Pavăl și a lui Ion Țiriac

Cele mai importante declarații oferite de Dan Șucu la emisiunea ZF Live:

...despre dorința de multi-club ownership:

"Fotbalul, oricum l-ai privi, pe o parte e un fenomen social, nu e numai un sport. Pe partea cealaltă, el trebuie construit ca o afacere, ca o societate comercială, care trebuie să fie sustenabilă, să stea pe picioarele ei, să producă inclusiv profit. Nicio intreprindere pe termen lung nu este viabilă dacă nu devine și profitabilă.



Cu experiența pe care o ai, automat începi în orice activitate - chiar dacă e o activitate nouă - să vezi similitudini, să vezi ce poți aplica din ceea ce știi tu în această nouă activitate. Pentru mine este ideea de integrare verticală. Modelul pe care îl caut eu este cel de integrare verticală. Am studiat multi-club ownership, acest fenomen din Europa, care încă e la început. Din clipa în care am investit la Rapid m-am gândit că n-o să pot să ajung niciodată să construiesc ceva cu adevărat special cu un singur club. Nu se poate, nu există varianta asta!



Sigur, mă așteptam să merg puțin mai repede la Rapid din punct de vedere al rezultatelor sportive, dar aici e o discuție separată. Probabil că eficiența banilor mei n-a fost la nivelul pe care mi l-aș fi dorit, dar asta nu înseamnă că nu putem recupera.



Din punctul nostru de vedere, deocamdată, două cluburi sunt cât se poate de în regulă: unul într-un campionat mediu, unul într-un campionat lider (n.r - România și Italia), iar ele se pot susține foarte ușor unul pe celălalt. Ideea este că fiecare dintre ele trebuie conduse din punct de vedere managerial foarte bine. Trebuie conduse responsabil, sustenabil, iar cluburile să fie capabile, într-o perioadă responsabilă de timp, să-și acopere cheltuielile din activitatea curentă.



Ce se întâmplă în Europa este că în toate campionatele, inclusiv în Italia, sunt foarte multe cluburi conduse nerealist din punct de vedere economic, adică angajează cheltuieli nerealiste comparativ cu rezultatele și capacitatea lor economică de a susține. Ele merg un an, doi, trei, zece pe entuziasm, dar entuziasmul se termină. Finanțatorii ajung să aibă probleme cu băncile, cu taxele, cu impozitele, cu plata jucătorilor.



Toți cei cu care am discutat în Italia au fost foarte conștienți de ideea prin care un club trebuie să fie sustenabil. Sănătatea firmei tale trebuie să fie pe primul plan"

...despre cum a ajuns să devină acționar majoritar la Genoa

"Povestea e simplă. Dorința de multi-club ownership, ideea că trebuie să particip la așa ceva, era obligatorie în mintea mea. Beneficiile le pot dezvolta la nesfârșit, nici măcar nu-mi dau seama acum de toate. Am văzut ideea acest grup, 777: să aibă un număr de cluburi în toată Europa, iar mai departe să listeze toate aceste acțiuni la bursa din Londra. Ideea de afaceri mi-a plăcut, mi s-a părut interesantă. Chiar am dorit să investesc în grupul total. Într-o primă fază m-am gândit să investesc acolo, direct, dar am avut o tentativă de discuție care nu s-a materializat pentru că exact în clipa în care începeam să mă uit mai atent ei au făcut implozie.



După care, m-am uitat la care sunt cluburile care constituiau această uniune. Ei aveau club în Brazilia, în Germania, în Belgia, în Italia, în mai multe locuri. Am rămas la părerea că, într-o primă fază, pot face doar un parteneriat. Mi-am dorit să fac parteneriatul cu clubul Genoa, iar mai departe am luat legătura cu managementul clubului respectiv să vedem cam cum am putea face parteneriatul. Asta s-a întâmplat undeva prin vară și chiar ei au venit aici, s-au uitat la ce avem noi pe partea de academie. Da, cei de la Genoa au venit la București, s-au uitat la partea de academie, la echipa noastră ca să vedem cu ce mă pot ajuta ei pe mine și noi pe ei.



Atunci am discutat de un parteneriat. Pe măsură ce am avansat în timp, am încercat inclusiv ceva concret care nu ne-a ieșit, adică transferul direct al unui jucător de la Genoa la Rapid (n.r - Filippo Melegoni). Am ținut legătura în continuare, iar la un moment dat am fost anunțați de Consiliul de Administrație de la Genoa că există această solicitare de mărire de capital având în vedere că sunt niște dificultăți economice foarte mari, iar acționarul de acolo are niște contestări uriașe pe piața lui, niște scandaluri cu creditorii, cu firmele de asigurări, care se acuză reciproc de fraude.



Între timp, clubul începea să aibă din ce în ce mai multe probleme. Am luat legătura, am făcut un minim de due dilligence și pe parte economică, și pe parte juridică și am considerat că merită să investim. Repet, investiția este făcută sub formă de mărire de capital. Clubul a emis acțiuni noi pe care noi le-am cumpărat. Nu sunt 45, ci 40 de milioane. Cu această mărire de capital, pe care noi ne-am angajat să o investim în Genoa, am ajuns la acest procent de 77%. Aceasta a fost oferta făcută, am așteptat, nu știam dacă vor mai fi și alte oferte. Mă așteptam ca unii creditori din America să oferteze la rândul lor.



Banii care vor fi injectați în companie vor rămâne în companie. Nu există un cash-out. Noi n-am cumpărat acțiuni de la cineva. Avem doar un cash-in. La Rapid am făcut același lucru. La Rapid am fost invitat să investesc în acțiuni în clubul Rapid, iar pe parcurs am ajuns la 90% din proprietate. Exact același concept este. Nu a venit Angelescu să-mi spună să-i cumpăr acțiunile lui. Am investit alături de el, iar pe măsură ce eu am investit mai mult, iar el nu a putut ține pasul, procentul meu a crescut. La fel va fi și la Genoa.



Pe măsură ce academia de la Rapid va crește în putere, îmi permite să fac echipă de Liga 2, îmi permite să fac parteneriate cu echipe de Liga 3. Astfel, clubul Rapid va deveni un aspirator. Eu construiesc ceva pas cu pas, cărămidă cu cărămidă. Nu știu ce fac competitorii mei, dar, din punctul meu de vedere, fiecare lucru este la locul lui"

...despre posibilitate de a duce jucători de la Rapid la Genoa sau invers

"Haideți să ne înțelegem. Partea sportivă aparține specialiștilor pe partea sportivă. Aici nu există dubii. Pentru mine este esențial ca specialiștii pe partea sportivă să cunoască oferta din întreg grupul înainte de a cunoaște oferta din afara grupului. Automat trebuie să dai prioritate ofertelor din cadrul grupului. Dacă am un jucător la Genoa care nu joacă și care din punctul de vedere al antrenorului și al directorului sportiv nu este un beneficiu pentru club, dar salariul este acolo, atunci automat că acel jucător va fi împrumutat dacă e nevoie într-un club al grupului. Și invers: dacă e un jucător de perspectivă la una dintre echipele din eșaloanele inferioare și poate merge mai departe și să-și testeze capacitatea lui de a juca într-un club de o asemenea amploare, de ce nu? Sunt doar câteva dintre lucrurile care se pot face, dar sinergiile sunt nesfârșite"