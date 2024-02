Imagini incredibile! Și-a făcut praf TV-ul după ce a pariat 20.000 de dolari și a pierdut 

49ers porneau ca favoriți în fața lui Chiefs la primul Super Bowl care s-a desfășurat în Las Vegas, fiind de doură ori aproape de victorie. Kansas City Chiefs s-a impus însă în prelungiri, bifând a doua victorie consecutivă la Super Bowl, prima echipă care reușește asta după cele două titluri consecutive ale lui Patriots, din 2003 și 2004.

Cu 49ers favoriți, mai mulți fani au mizat pe victoria lor în fața lui Kansas City Chiefs, care a fost al șaptelea cel mai lung meci din istoria NFL. Astfel, doi dintre ei s-au dezlănțuit în momentul în care echipa preferată a pierdut.

Unul dintre ei a fost filmând făcându-și praf televizorul, după ce a pariat 20.000 de dolari în favoarea lui 49ers, iar apoi fugărindu-și prin casă amicul, care avea un tricou cu Patrick Mahomes, care a fost MVP. Mahomes a devenit al șaselea quarterback din istoria NFL care câștigă cel puțin trei Super Bowl-uri.

