Cazul Marica, nivelul urmator! Ana Bogdan s-a cuplat cu prietenul fostului sau iubit! Ce campion din Romania i-a furat inima

La doar doua luni de la despartire, Ana Bogdan a inceput o noua relatie.

Sportiva in varsta de 27 de ani este iubita lui Simone Tempestini, unul dintre cei mai apreciati piloti din automobilismul roman. Inainte de el, Ana Bogdan s-a iubit cu Norris Mageanu, presedintele Federatiei Romane de Automobilism Sportiv, cu care a avut o relatie de 4 ani.

Potrivit Click, jucatoarea de tenis a fost vazuta recent in compania pilotului de 26 de ani. Cei doi au mai avut momente de apropiere in trecut, atunci cand Ana Bogdan a fost copilotul lui Simone Tempestini la Raliul Bucurestiului, unde au facut spectacol pentru fani.

Simone Tempestini s-a stabilit in Romania in urma cu mai bine de 10 ani si are si cetatenie romana, reprezentand tara noastra in competitiile internationale. Este unul dintre cei mai buni piloti romani ai momentului, fiind campion national in 2015, 2016 si 2018.